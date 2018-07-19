Александр Кислицын
№5
Защитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
8 марта 1986 (35) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
Иртыш
0 : 1
Ритеряй
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Иртыш
0
Ритеряй
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд