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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Кислицын
№5
Защитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
8 марта 1986 (35) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Иртыш
0 : 1
Ритеряй
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Иртыш
0
Ритеряй
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд