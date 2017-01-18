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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Эммануэль Касчионе
№34
Полузащитник
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 сент. 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
19:30
Сассуоло
1 : 2
Чезена
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
19:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
1
Чезена
2
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:45
Чезена
2 : 0
Тернана
45'
45'
45'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
21:45
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Чезена
2
Тернана
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала