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Евро-2020
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Олимпиада
Эдгар Баррето
№8
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
15 июля 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Верона
1
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
1
Фиорентина
5
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
03.02.2020
03 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Интер
3
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2
Сампдория
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
21:45
Сассуоло
4 : 1
Сампдория
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
4
Сампдория
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Сампдория
0 : 3
Лацио
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0
Лацио
3
был в запасе