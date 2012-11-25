Андреа Кампаньоло
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 июня 1978 (42) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0
Сиена
0
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Пескара
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1
Пескара
0
был в запасе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Парма
0 : 0
Сиена
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Сиена
0
был в запасе
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Дженоа
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1
Дженоа
0
был в запасе
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
Сиена
1 : 2
Ювентус
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сиена
1
Ювентус
2
был в запасе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2
Удинезе
2
был в запасе
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
Сампдория
2 : 1
Сиена
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Сиена
1
был в запасе
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
Сиена
0 : 0
Торино
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0
Торино
0
был в запасе