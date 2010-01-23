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Олимпиада
Андреа Писану
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 янв. 1982 (39) лет
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:00
Катания
3 : 0
Парма
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
3
Парма
0
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Парма
0 : 0
Удинезе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
0
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Парма
1 : 1
Наполи
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Наполи
1
был в запасе