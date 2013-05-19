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Олимпиада
Стефано Морроне
№4
Полузащитник
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Команда
Пиза
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 окт. 1978 (42) года
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Палермо
1 : 3
Парма
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1
Парма
3
был в запасе
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Парма
2 : 0
Аталанта
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
0
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Парма
0 : 0
Лацио
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0
Лацио
0
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
Интер
1 : 0
Парма
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1
Парма
0
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Парма
0 : 3
Удинезе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
0
Удинезе
3
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Парма
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0
Парма
0
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Парма
3 : 0
Пескара
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3
Пескара
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:45
Рома
2 : 0
Парма
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2
Парма
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Парма
4 : 1
Торино
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
4
Торино
1
был в запасе
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Парма
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
1
Парма
0
был в запасе
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Парма
1 : 2
Катания
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1
Катания
2
был в запасе
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:45
Милан
2 : 1
Парма
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
14:30
Парма
0 : 0
Дженоа
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Дженоа
0
был в запасе
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Фиорентина
2 : 0
Парма
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2
Парма
0
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Парма
1 : 2
Наполи
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1
Наполи
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Парма
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Парма
1 : 1
Ювентус
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Ювентус
1
был в запасе
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Парма
2 : 1
Палермо
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2
Палермо
1
был в запасе
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
20:00
Аталанта
2 : 1
Парма
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
2
Парма
1
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Лацио
2 : 1
Парма
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
2
Парма
1
был в запасе
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