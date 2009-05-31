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Олимпиада
Андреа Гасбаррони
№18
Полузащитник
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Команда
Монца
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 авг. 1981 (39) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Торино
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Торино
2
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
1
Торино
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Сиена
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
2
Катания
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Торино
79'
79'
79'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1
Торино
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
65'
65'
65'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2
Торино
0
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:30
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 25 тур
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Кьево
1
был в запасе