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Олимпиада
Лука Чигарини
№8
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 июня 1986 (34) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
был в запасе
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
Кротоне
0 : 2
Лацио
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0
Лацио
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Торино
0 : 0
Кротоне
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0
Кротоне
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 7 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
14'
14'
14'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
65'
65'
65'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 3 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 1 тур