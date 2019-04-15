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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Лука Антонелли
№13
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 февр. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
Аталанта
0 : 0
Эмполи
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Эмполи
2
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Эмполи
2 : 1
Наполи
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2
Наполи
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
Ювентус
1 : 0
Эмполи
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1
Эмполи
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Сассуоло
0
был в запасе
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1
Эмполи
0
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Дженоа
3
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2
Сампдория
4
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
3 : 2
Аталанта
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3
Аталанта
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
Наполи
5 : 1
Эмполи
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
Фрозиноне
3 : 3
Эмполи
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3
Эмполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:30
Кьево
0 : 0
Эмполи
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Дженоа
2 : 1
Эмполи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур