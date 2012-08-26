Лука Ди Маттео
№3
Полузащитник
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Команда
Виченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 февр. 1988 (33) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
Палермо
0 : 3
Наполи
26.08.2012 26 авг. 2012 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0
Наполи
3
был в запасе