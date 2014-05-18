Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Килиан Мбаппе
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Япония
Германия
Мальта
США
Косово
Нидерланды
Китай
Исландия
Армения
Ливерпуль
Фиорентина
Тоттенхэм
Реал
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Барселона
Генк
Краснодар
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роберто Гуана
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 янв. 1981 (40) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Кьево
2 : 1
Интер
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2
Интер
1
был в запасе
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Торино
68'
68'
68'
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Сассуоло
34'
34'
34'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 34 тур
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
69'
69'
69'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 37'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 37' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Катания
45'
45'
45'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 25 тур
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
4'
4'
4'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
был в запасе