Джулио Мильяччо
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 июня 1981 (39) лет
Рост
180
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Кьево
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
0
Аталанта
1
был в запасе
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Милан
1
был в запасе
07.05.2017 07 мая 2017 вс 13:30
Удинезе
1 : 1
Аталанта
07.05.2017 07 мая 2017 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
Аталанта
2 : 2
Ювентус
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2
Ювентус
2
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 1
Сассуоло
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Сассуоло
1
был в запасе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0
Аталанта
5
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Пескара
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Пескара
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:00
Наполи
0 : 2
Аталанта
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
0
Аталанта
2
был в запасе
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:00
Аталанта
1 : 0
Кротоне
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Кротоне
0
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:30
Торино
1 : 1
Аталанта
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
1
Аталанта
1
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
Аталанта
1 : 0
Сампдория
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1
Сампдория
0
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Аталанта
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2
Аталанта
1
был в запасе
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Кьево
1 : 4
Аталанта
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Аталанта
4
был в запасе
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
2
Эмполи
1
был в запасе
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
Милан
0 : 0
Аталанта
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Аталанта
0
был в запасе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Аталанта
1 : 3
Удинезе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
1
Удинезе
3
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Аталанта
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3
Аталанта
1
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Рома
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе