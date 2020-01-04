Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Килиан Мбаппе
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Квинси Промес
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Япония
Германия
Мальта
США
Косово
Нидерланды
Китай
Исландия
Армения
Ливерпуль
Фиорентина
Тоттенхэм
Реал
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Барселона
Генк
Краснодар
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эндрю Шайнни
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ротерхэм
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
17 июля 1989 (31) год
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Борнмут
4 : 0
Лутон Таун
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борнмут
4
Лутон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала