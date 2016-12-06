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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Симон Поульсен
№7
Защитник
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Команда
Сендерийск
Гражданство
Дания
Дата рождения
7 окт. 1984 (36) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2009/2010
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
ПСВ
0 : 0
Ростов
06.12.2016
06 дек. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСВ
0
Ростов
0
был в запасе
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
ПСВ
1 : 2
Бавария
01.11.2016
01 нояб. 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
ПСВ
1
Бавария
2
был в запасе