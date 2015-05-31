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Евро-2020
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Олимпиада
Федерико Бальдзаретти
№42
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 дек. 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Рома
1 : 2
Палермо
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
1
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015
25 мая 2015
пн
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
21:45
Рома
2 : 1
Удинезе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2
Удинезе
1
был в запасе
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:45
Милан
2 : 1
Рома
09.05.2015
09 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
Рома
2 : 0
Дженоа
03.05.2015
03 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
2
Дженоа
0
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Рома
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Торино
1 : 1
Рома
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1
Рома
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Наполи
0
был в запасе