Федерико Бальдзаретти
№42
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 дек. 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Рома
1 : 2
Палермо
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
1
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
Лацио
1 : 2
Рома
25.05.2015 25 мая 2015 пн 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
1
Рома
2
был в запасе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 21:45
Рома
2 : 1
Удинезе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2
Удинезе
1
был в запасе
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:45
Милан
2 : 1
Рома
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2
Рома
1
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 13:30
Рома
2 : 0
Дженоа
03.05.2015 03 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
2
Дженоа
0
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сассуоло
0 : 3
Рома
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0
Рома
3
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Рома
1
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Торино
1 : 1
Рома
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1
Рома
1
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1
Наполи
0
был в запасе