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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маттиа Кассани
№6
Защитник
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Команда
Бари
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 авг. 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2011/2012
2010/2011
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Бари
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2
Бари
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала