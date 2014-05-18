Чиро Капуано
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Катания
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 июля 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Катания
2 : 1
Аталанта
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Катания
4 : 1
Рома
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
4
Рома
1
был в запасе
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:30
Верона
4 : 0
Катания
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
4
Катания
0
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Катания
2 : 1
Сампдория
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2
Сампдория
1
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 21:45
Милан
1 : 0
Катания
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Катания
0
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
Катания
1 : 2
Торино
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Торино
2
был в запасе
31.03.2014 31 марта 2014 пн 20:00
Удинезе
1 : 0
Катания
31.03.2014 31 марта 2014 пн 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1
Катания
0
был в запасе
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
Катания
2 : 4
Наполи
26.03.2014 26 марта 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
2
Наполи
4
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:45
Катания
0 : 1
Ювентус
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
0
Ювентус
1
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
Сассуоло
3 : 1
Катания
16.03.2014 16 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3
Катания
1
был в запасе
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Дженоа
2 : 0
Катания
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2
Катания
0
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
был в запасе
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 14:30
Катания
3 : 1
Лацио
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
3
Лацио
1
был в запасе
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
Парма
0 : 0
Катания
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0
Катания
0
был в запасе
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Катания
3 : 3
Ливорно
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
3
Ливорно
3
был в запасе
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Интер
0 : 0
Катания
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
0
Катания
0
был в запасе
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
Катания
0 : 3
Фиорентина
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
0
Фиорентина
3
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Катания
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2
Катания
1
был в запасе
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Рома
4 : 0
Катания
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
4
Катания
0
был в запасе
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:45
Катания
0 : 0
Верона
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Верона
0
был в запасе