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Теннис
Олимпиада
Жоао Инасио Пиа
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 марта 1982 (39) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2
Кьево
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Парма
1 : 1
Наполи
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1
Наполи
1
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Лацио
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0
Лацио
0
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
Катания
0 : 0
Наполи
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
0
Наполи
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
Ювентус
2 : 3
Наполи
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
2
Наполи
3
был в запасе
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Наполи
2 : 2
Милан
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2
Милан
2
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Наполи
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0
Наполи
1
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
21:45
Дженоа
4 : 1
Наполи
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
21:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
4
Наполи
1
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 3 тур