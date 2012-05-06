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Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Джузеппе Маскара
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 авг. 1979 (41) год
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
Новара
3 : 0
Чезена
40'
40'
40'
06.05.2012
06 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3
Чезена
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 37 тур
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Новара
0 : 4
Ювентус
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Новара
0
Ювентус
4
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
13:30
Новара
2 : 1
Лацио
79'
79'
79'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
13:30
79'
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Новара
2
Лацио
1
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
21:45
Наполи
2 : 0
Новара
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
21:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2
Новара
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Парма
2 : 0
Новара
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
2
Новара
0
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Новара
1 : 1
Дженоа
68'
68'
68'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
68'
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Новара
1
Дженоа
1
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Сиена
0 : 2
Новара
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0
Новара
2
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 28 тур
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
Новара
1 : 0
Удинезе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
22:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 27 тур
Новара
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Катания
3 : 1
Новара
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 49'
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Новара
1
минуты: 1' - 49' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 0
Аталанта
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Новара
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2012
02 февр. 2012
чт
22:45
Новара
1 : 2
Кьево
79'
79'
79'
02.02.2012
02 февр. 2012
чт
22:45
79'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Новара
1
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Палермо
2 : 0
Новара
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 20 тур
Палермо
2
Новара
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 3
Милан
22'
22'
22'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 19 тур
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
22:45
Палермо
1 : 3
Наполи
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Палермо
1
Наполи
3
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Наполи
6 : 1
Дженоа
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6
Дженоа
1
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Рома
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
22:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Рома
3
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:45
Новара
1 : 1
Наполи
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:45
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Новара
1
Наполи
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
29.11.2011
29 нояб. 2011
вт
22:45
Наполи
3 : 3
Ювентус
29.11.2011
29 нояб. 2011
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3
Ювентус
3
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Лацио
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0
Лацио
0
был в запасе
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