Давиде Байокко
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 мая 1975 (45) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
Брешиа
2 : 2
Фиорентина
22.05.2011 22 мая 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Брешиа
2
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
Чезена
1 : 0
Брешиа
15.05.2011 15 мая 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
1
Брешиа
0
был в запасе
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
Брешиа
1 : 2
Катания
56'
56'
56'
08.05.2011 08 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Катания
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
Сампдория
3 : 3
Брешиа
01.05.2011 01 мая 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3
Брешиа
3
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 20:00
Брешиа
0 : 1
Милан
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
Дженоа
3 : 0
Брешиа
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
3
Брешиа
0
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Ювентус
2 : 1
Брешиа
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2
Брешиа
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:45
Брешиа
1 : 1
Интер
11.03.2011 11 марта 2011 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Брешиа
1
Интер
1
был в запасе
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Брешиа
06.03.2011 06 марта 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
0
Брешиа
0
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Брешиа
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0
Брешиа
0
был в запасе
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Рома
1 : 1
Брешиа
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
1
Брешиа
1
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Брешиа
0
Кьево
3
был в запасе
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
Палермо
1 : 0
Брешиа
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1
Брешиа
0
был в запасе
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
Фиорентина
3 : 2
Брешиа
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3
Брешиа
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Брешиа
1 : 2
Чезена
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1
Чезена
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010 19 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
Брешиа
1 : 0
Сампдория
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1
Сампдория
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 22:45
Милан
3 : 0
Брешиа
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Брешиа
0
был в запасе
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Брешиа
1 : 1
Ювентус
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 11 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
Интер
1 : 1
Брешиа
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур