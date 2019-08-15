Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Гарет Бэйл
Джером Боатенг
Россия
Словакия
Япония
Германия
Косово
США
Нидерланды
Мальта
Китай
Исландия
Армения
Ливерпуль
Фиорентина
Тоттенхэм
Реал
Манчестер Сити
Шальке-04
Эйбар
Генк
Барселона
Шахтер
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Шевчук
№70
Полузащитник
Подписаться
Команда
Пюник
Гражданство
Украина
Дата рождения
18 июня 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Вулверхэмптон
4 : 0
Пюник
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Вулверхэмптон
4
Пюник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:00
Пюник
0 : 4
Вулверхэмптон
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Вулверхэмптон
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Яблонец
0 : 0
Пюник
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Яблонец
0
Пюник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
Шкупи
1 : 2
Пюник
44'
44'
44'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шкупи
1
Пюник
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
16:30
Пюник
3 : 3
Шкупи
11.07.2019
11 июля 2019
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Пюник
3
Шкупи
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд