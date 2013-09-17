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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Воловик
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 окт. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Шахтер
17.09.2013
17 сент. 2013
вт
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Реал Сосьедад
0
Шахтер
2
был в запасе