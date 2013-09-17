Александр Воловик
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 окт. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Шахтер
17.09.2013 17 сент. 2013 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Реал Сосьедад
0
Шахтер
2
был в запасе