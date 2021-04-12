Киран Гиббс
№3
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 сент. 1989 (31) год
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Сити
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 1
Вест Бромвич
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Сити
1 : 1
Вест Бромвич
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Вест Бромвич
1 : 5
Кристал Пэлас
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Бромвич
1
Кристал Пэлас
5
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 1
Тоттенхэм
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Бромвич
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 20:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Бромвич
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 14:30
Эвертон
5 : 2
Вест Бромвич
45'
45'
45'
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
5
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Вест Бромвич
0 : 3
Лестер Сити
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вест Бромвич
0
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур