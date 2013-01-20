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Джузеппе Колуччи
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 авг. 1980 (40) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
Интер
2 : 0
Пескара
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Фиорентина
0 : 2
Пескара
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0
Пескара
2
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
20:00
Пескара
2 : 1
Катания
21.12.2012
21 дек. 2012
пт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Пескара
2
Катания
1
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
36'
36'
36'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
Пескара
0 : 0
Аталанта
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
Пескара
0 : 3
Лацио
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
19:30
Пескара
1 : 0
Палермо
83'
83'
83'
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
1
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
Пескара
2 : 3
Сампдория
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
2
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
Торино
3 : 0
Пескара
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
19:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3
Пескара
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Пескара
0 : 3
Интер
33'
33'
33'
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур