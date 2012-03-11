Хорхе Мартинес
№55
Полузащитник
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Команда
Новара
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
5 апр. 1983 (38) лет
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 2
Сиена
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 30'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0
Сиена
2
минуты: 1' - 30' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
Чезена
0 : 0
Катания
07.03.2012 07 марта 2012 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0
Катания
0
был в запасе
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Чезена
04.03.2012 04 марта 2012 вс 17:00
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Чезена
0
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Чезена
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1
Чезена
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
Лацио
3 : 2
Чезена
09.02.2012 09 февр. 2012 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3
Чезена
2
был в запасе
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Чезена
01.02.2012 01 февр. 2012 ср 22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0
Чезена
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Аталанта
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0
Аталанта
1
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
Рома
5 : 1
Чезена
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5
Чезена
1
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Чезена
3 : 1
Новара
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3
Новара
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Парма
2 : 0
Чезена
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Чезена
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 10 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Чезена
0 : 0
Кьево
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Чезена
0
Кьево
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 5 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Катания
1 : 0
Чезена
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Катания
1
Чезена
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:45
Чезена
1 : 3
Наполи
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
1
Наполи
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур