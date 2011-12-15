Алексей Чичиков
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
30 сент. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
Ганновер-96
3 : 1
Ворскла
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Ганновер-96
3
Ворскла
1
был в запасе