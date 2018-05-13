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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Альбано Биццарри
№1
Вратарь
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Команда
Фоджа
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 нояб. 1977 (43) года
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:30
Удинезе
0 : 4
Интер
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
0
Интер
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Беневенто
3 : 3
Удинезе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
3
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
4
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2018
03 апр. 2018
вт
19:30
Удинезе
0 : 2
Фиорентина
03.04.2018
03 апр. 2018
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Аталанта
2 : 0
Удинезе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Удинезе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
Лацио
3 : 0
Удинезе
24.01.2018
24 янв. 2018
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
СПАЛ
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
1
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
20:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
05.01.2018
05 янв. 2018
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
Интер
1 : 3
Удинезе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
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