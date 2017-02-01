Федерико Альярди
№30
Вратарь
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 февр. 1983 (38) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
Рома
2 : 1
Чезена
01.02.2017 01 февр. 2017 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Рома
2
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/4 финала
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 19:30
Сассуоло
1 : 2
Чезена
18.01.2017 18 янв. 2017 ср 19:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
1
Чезена
2
был в запасе