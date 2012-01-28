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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Брено (Брено Винисиус Родригес Бургес)
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 окт. 1989 (31) год
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
2
Вольфсбург
0
был в запасе