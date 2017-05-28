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Олимпиада
Рубиньо (Рубенс Фернандо Моедим)
№34
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 авг. 1983 (37) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
Рома
3 : 2
Дженоа
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Торино
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
2
Торино
1
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Дженоа
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Дженоа
1 : 0
Интер
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Удинезе
3 : 0
Дженоа
49'
49'
49'
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
Дженоа
0 : 5
Аталанта
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0
Аталанта
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:45
Милан
1 : 0
Дженоа
18.03.2017
18 марта 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
05.03.2017
05 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
был в запасе
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Сассуоло
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
0
Сассуоло
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Дженоа
3
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Кротоне
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Кротоне
2
был в запасе