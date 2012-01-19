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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алессио Скарпи
№73
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
19 апр. 1973 (47) лет
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
19.01.2012
19 янв. 2012
чт
22:59
Интер
2 : 1
Дженоа
19.01.2012
19 янв. 2012
чт
22:59
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
2
Дженоа
1
был в запасе