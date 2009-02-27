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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Александр Баде
№38
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 авг. 1970 (50) лет
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Арминия
27.02.2009
27 февр. 2009
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1
Арминия
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Арминия
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
1
Арминия
1
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
Арминия
0 : 0
Боруссия
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Арминия
0
Боруссия
0
был в запасе
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Арминия
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
3
Арминия
0
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
Арминия
2 : 1
Байер
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Арминия
2
Байер
1
был в запасе