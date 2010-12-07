Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Мануэль Нойер
Эрлинг Браут Холанд
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Япония
Мальта
Германия
США
Косово
Бразилия
Исландия
Китай
Франция
Ливерпуль
Фиорентина
Реал
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Вест Хэм
Шахтер
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дамьен Плесси
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Маритиму
Гражданство
Франция
Дата рождения
5 марта 1988 (33) года
Рост
193
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Копенгаген
3 : 1
Панатинаикос
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
3
Панатинаикос
1
был в запасе
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Панатинаикос
0 : 3
Барселона
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 67' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
0
Барселона
3
минуты: 67' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
Рубин
0 : 0
Панатинаикос
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Панатинаикос
0
был в запасе
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 0
Рубин
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
минуты: 62' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
0
Рубин
0
минуты: 62' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 2
Копенгаген
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 58' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Панатинаикос
0
Копенгаген
2
минуты: 58' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур