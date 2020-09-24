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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Кобахидзе
№30
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Дата рождения
11 февр. 1987 (34) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
Гранада
2 : 0
Локомотив
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гранада
2
Локомотив
0
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
был в запасе