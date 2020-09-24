Александр Кобахидзе
№30
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Дата рождения
11 февр. 1987 (34) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Гранада
2 : 0
Локомотив
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гранада
2
Локомотив
0
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
был в запасе