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Олимпиада
Александр Куликов
№3
Защитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 марта 1988 (33) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2013/2014
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
1
Тюмень
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
Тюмень
1 : 1
Балтика
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
1
Балтика
1
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
28'
28'
28'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 28 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Зенит-2
4 : 2
Тюмень
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Зенит-2
4
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016
16 марта 2016
ср
15:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 26 тур
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
минуты: 5' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
минуты: 5' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
Тюмень
2 : 1
Зенит-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
27.07.2015
27 июля 2015
пн
21:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1
Тюмень
1
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Тюмень
0 : 1
Сибирь
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0
Сибирь
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Волга
1 : 0
Тюмень
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Волга
1
Тюмень
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур