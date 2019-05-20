Игорь Удалый
№3
Защитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 дек. 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
85'
85'
85'
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 1
Ахмат
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Анжи
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
5 : 0
Анжи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 14:00
Анжи
1 : 1
Динамо
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Анжи
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Краснодар
5 : 0
Анжи
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
5
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
Анжи
0 : 0
Уфа
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 18:00
Анжи
0 : 2
ЦСКА
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Анжи
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
Анжи
2 : 1
Зенит
60'
60'
60'
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Анжи
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
Динамо
0 : 1
Анжи
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 14:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0
Анжи
1
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
Анжи
0 : 4
Краснодар
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Анжи
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1
Анжи
0
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Анжи
1
был в запасе