Эльбрус Танделов
№17
Полузащитник
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Команда
Рязань
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 дек. 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
Рязань
1 : 2
Мордовия
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Рязань
1
Мордовия
2
был в запасе