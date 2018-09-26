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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Гаглоев
№7
Полузащитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 дек. 1990 (30) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2015/2016
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
11:00
Сахалин
1 : 2
Арсенал
69'
11'
69'
11'
69'
11'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
11:00
69'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Сахалин
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала