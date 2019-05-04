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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Роман Беляев
№7
Нападающий
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Команда
Сибирь
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1988 (33) года
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
Сибирь
0 : 1
Сочи
78'
78'
78'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Сибирь
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
30.03.2019
30 марта 2019
сб
13:00
Сибирь
1 : 2
Чертаново
86'
90'
86'
90'
86'
90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
13:00
86'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сибирь
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
12:00
Сибирь
0 : 2
Тамбов
16'
16'
16'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сибирь
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Химки
1 : 1
Сибирь
19'
19'
19'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Тюмень
26'
26'
26'
03.03.2019
03 марта 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:00
Сочи
4 : 1
Сибирь
47'
55'
47'
55'
47'
55'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:00
47'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сочи
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
10:00
Луч
1 : 0
Сибирь
64'
64'
64'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 8 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
76'
76'
76'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 56' - 76'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 56' - 76' / Россия. ФНЛ, 3 тур