Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Россия
Словакия
Япония
США
Мальта
Германия
Косово
Исландия
Китай
Армения
Нидерланды
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Генк
Краснодар
Барселона
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Евгений Зиновьев
№52
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 июня 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
Сибирь
1 : 2
Тосно
02.05.2016
02 мая 2016
пн
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Тосно
2
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 4
Тюмень
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сибирь
1
Тюмень
4
был в запасе
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Балтика
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сибирь
1
Балтика
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2
Сибирь
1
был в запасе