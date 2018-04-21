Андрей Горбанец
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 авг. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 17:00
Ротор
4 : 2
Луч
83'
83'
83'
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 17:00
83'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
4
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ротор
77'
77'
77'
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур