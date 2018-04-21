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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Андрей Горбанец
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 авг. 1985 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
17:00
Ротор
4 : 2
Луч
83'
83'
83'
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
17:00
83'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
4
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ротор
77'
77'
77'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур