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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Васильев
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 авг. 1980 (40) лет
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
09.07.2012
09 июля 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 1 тур