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Олимпиада
Александр Шуленин
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 окт. 1979 (41) год
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 28'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 28' / Россия. ФНЛ, 33 тур
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
Химик
2 : 0
Балтика
30'
30'
30'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
Луч
1 : 1
Балтика
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Крылья Советов
29.03.2015
29 марта 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
Волга
0 : 2
Волгарь
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
0
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сахалин
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3
Сахалин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Волга
22'
22'
22'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2
Волга
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 4 тур
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Волга
1 : 3
Анжи
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волга
1
Анжи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
06.07.2014
06 июля 2014
вс
15:00
Волга
2 : 0
Сибирь
06.07.2014
06 июля 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур