Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Квинси Промес
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Артем Дзюба
Джером Боатенг
Гарет Бэйл
Россия
Словакия
Япония
Мальта
Германия
США
Косово
Исландия
Китай
Армения
Нидерланды
Ливерпуль
Реал
Тоттенхэм
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Генк
Шальке-04
Вест Хэм
Краснодар
Шахтер
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Денис Лактионов
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 сент. 1977 (43) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Томь
0
Краснодар
0
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Рубин
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
0
Рубин
2
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
Амкар
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
3
Томь
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
61'
61'
61'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур