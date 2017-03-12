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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Томаш Выходил
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
7 окт. 1975 (45) лет
Рост
186
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 26 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тосно
3
Сибирь
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сибирь
0
Луч
0
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Сибирь
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
Химки
1 : 1
Сибирь
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химки
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
Сибирь
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2016
27 июля 2016
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
65'
65'
65'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
65'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2016
16 июля 2016
сб
14:00
Сибирь
0 : 1
Тосно
31'
31'
31'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сибирь
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур