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Олимпиада
Игорь Шестаков
№31
Полузащитник
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Команда
Домодедово
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 дек. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 1' - 34'
Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 34' / Россия. ФНЛ Второй этап, 38 тур
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
26'
26'
26'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
26'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 35 тур
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 32 тур
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
Урал
5
Химки
2
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ Второй этап, 22 тур
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
20'
20'
20'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
35'
41'
35'
41'
35'
41'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 22' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 22' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
Луч
0 : 0
Химки
07.05.2011
07 мая 2011
сб
7:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Химки
3
Урал
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
Динамо
4 : 2
Химки
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур
Динамо
4
Химки
2
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ Второй этап, 2 тур