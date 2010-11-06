Альберт Борзенков
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 янв. 1973 (48) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Авангард
1 : 5
СКА-Хабаровск
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Авангард
1
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Авангард
1 : 2
Луч
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Авангард
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 39 тур
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Ротор
1
Авангард
0
был в запасе
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
Авангард
1 : 1
Мордовия
62'
62'
62'
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Авангард
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
Краснодар
0 : 0
Авангард
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Краснодар
0
Авангард
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
был в запасе
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
Авангард
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Авангард
1
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 21 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
06.07.2010 06 июля 2010 вт 11:00
Луч
4 : 3
Авангард
06.07.2010 06 июля 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4
Авангард
3
минуты: 1' - 64' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010 15 июня 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
Авангард
1 : 3
Ротор
12.06.2010 12 июня 2010 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Авангард
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:00
Мордовия
0 : 1
Авангард
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Мордовия
0
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
Авангард
1 : 2
Краснодар
21.05.2010 21 мая 2010 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Авангард
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
Иртыш
2 : 1
Авангард
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
Авангард
1 : 0
Волга
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Авангард
1
Волга
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
Химки
3 : 0
Авангард
31.03.2010 31 марта 2010 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Авангард
28.03.2010 28 марта 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур