Кирилл Орлов
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 1983 (38) лет
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
Анжи
2 : 1
Сибирь
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Анжи
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Волгарь
0
Сибирь
2
минуты: 68' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Первый дивизион, 23 тур