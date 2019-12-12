Ненад Ерич
№1
Вратарь
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Команда
Астана
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 мая 1982 (38) лет
Рост
196
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Партизан
4 : 1
Астана
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
4
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
Астана
2 : 1
Манчестер Юнайтед
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 18:50
Астана
0 : 5
АЗ Алкмаар
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
0
АЗ Алкмаар
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
АЗ Алкмаар
6 : 0
Астана
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
6
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 17:50
Астана
1 : 2
Партизан
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 17:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Партизан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астана
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур