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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Юрий Лебедев
№27
Защитник
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Команда
Машук-КМВ
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1987 (34) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
16:00
Машук-КМВ
1 : 0
Динамо
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Машук-КМВ
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
16:00
Машук-КМВ
1 : 2
Тамбов
16.09.2020
16 сент. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Машук-КМВ
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур